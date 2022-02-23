Данілов: Україна може призвати 36 тисяч резервістів

Україна має змогу призвати 36 тисяч резервістів у випадку нападу Росії.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого

Пряма мова Данілова: "Що стосується резервістів. Кількість їх на сьогоднішній день буде складати 36 000 осіб. Це люди, які в переважній більшості пройшли фронт, вони розуміють, про що йде мова".

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Деталі: Секретар РНБО підкреслив, що у випадку нападу російських військ на Київ чи будь-яке інше місто відсіч дадуть миттєво – наша армія до цього готова.

Він також додав, що у разі вторгнення відразу запровадять воєнний стан і проінформують про це громадськість.

Говорячи про загальну мобілізацію, Данілов підкреслив, що це рішення приймається окремо, і на сьогоднішній день такого рішення ще немає.

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