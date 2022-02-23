Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов: Україна може призвати 36 тисяч резервістів

Ірина БалачукСереда, 23 лютого 2022, 11:43
Данілов: Україна може призвати 36 тисяч резервістів
Фото Міноборони

Україна має змогу призвати 36 тисяч резервістів у випадку нападу Росії.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого

Пряма мова Данілова: "Що стосується резервістів. Кількість їх на сьогоднішній день буде складати 36 000 осіб. Це люди, які в переважній більшості пройшли фронт, вони розуміють, про що йде мова".

Реклама:

Деталі: Секретар РНБО підкреслив, що у випадку нападу російських військ на Київ чи будь-яке інше місто відсіч дадуть миттєво – наша армія до цього готова.

Він також додав, що у разі вторгнення відразу запровадять воєнний стан і проінформують про це громадськість. 

Говорячи про загальну мобілізацію, Данілов підкреслив, що це рішення приймається окремо, і на сьогоднішній день такого рішення ще немає.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: ДаніловарміяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Данілов
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде
Данілов: Контрнаступ йде важко, але щодня є просування
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: