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ФСБ стверджує, що у Криму готували теракт росіяни з символікою "Правого сектора"

Олена РощінаСереда, 23 лютого 2022, 14:45
ФСБ стверджує, що у Криму готували теракт росіяни з символікою Правого сектора
Скриншот із відео затримання

На тлі безлічі фейків Федеральна служба безпеки Російської Федерації стверджує, що запобігла "терористичному акту" в окупованому нею Криму.

Джерело: заява ФСБ

Дослівно: "В результаті проведених заходів затримано шістьох громадян Росії, які є прихильниками української екстремістської організації "Правий сектор", які здійснювали підготовку підриву саморобного вибухового пристрою в одному з православних храмів регіону з метою залякування населення".

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Деталі: За твердженням ФСБ, "в гаражі одного з затриманих вилучено компоненти для виготовлення вибухового пристрою з елементами ураження та вибухові речовини", а у засобах зв'язку затриманих росіян – "інструкції щодо їх виготовлення" та "листування з обговоренням запланованого теракту".

Крім того, заявляє російська спецслужба, за адресами проживання цих людей "вилучено символіку Правого сектора".

Російські ЗМІ оприлюднили відео затримання однієї з шістьох осіб.

ВІДЕО ДНЯ

ФСБ анонсує щодо затриманих "відповідні процесуальні рішення".

Нагадаємо: Російські та сепаратистські ЗМІ в останній тиждень поширюють все більше фейків і брехні про те, що Україна готує наступ на Донбасі та теракти. Яскравими  прикладами є повідомлення про снаряди в Ростовській області та нібито ліквідованих на території РФ "українських диверсантів". 

Теми: РосіяКримФСБПравий сектор
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