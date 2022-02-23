ФСБ утверждает, что в Крыму готовили теракт россияне с символикой “Правого сектора”

На фоне множества фейков Федеральная служба безопасности Российской Федерации утверждает, что предотвратила "террористический акт" в оккупированном ею Крыму.

Источник: заявление ФСБ

Дословно: "В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения".

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Детали: По утверждению ФСБ, "в гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества", а в средствах связи задержанных россиян – "инструкции по их изготовлению" и "переписка с обсуждением планируемого теракта".

Кроме того, заявляет российская спецслужба, по адресам проживания этих людей "изъята символика Правого сектора".

Российские СМИ обнародовали видео задержания одного из шестерых человек.

ВИДЕО ДНЯ

ФСБ распространило видео задержания в Крыму человека, которого спецслужба называет сторонником запрещенного в РФ «Правого сектора» pic.twitter.com/20OzrGkHtI — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 23, 2022

ФСБ анонсирует в отношении задержанных "соответствующие процессуальные решения".

Напомним: Российские и сепаратистские СМИ в последнюю неделю распространяют все больше фейков и лжи о том, что Украина готовит наступление на Донбассе и теракты. Яркими примерами являются сообщения о снарядах в Ростовской области и якобы ликвидированных на территории РФ "украинских диверсантах".