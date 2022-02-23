ФСБ утверждает, что в Крыму готовили теракт россияне с символикой “Правого сектора”

На фоне множества фейков Федеральная служба безопасности Российской Федерации утверждает, что предотвратила "террористический акт" в оккупированном ею Крыму.

Источник: заявление ФСБ

Дословно: "В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения".

Детали: По утверждению ФСБ, "в гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества", а в средствах связи задержанных россиян – "инструкции по их изготовлению" и "переписка с обсуждением планируемого теракта".

Кроме того, заявляет российская спецслужба, по адресам проживания этих людей "изъята символика Правого сектора".

Российские СМИ обнародовали видео задержания одного из шестерых человек.

ФСБ распространило видео задержания в Крыму человека, которого спецслужба называет сторонником запрещенного в РФ «Правого сектора» pic.twitter.com/20OzrGkHtI February 23, 2022

ФСБ анонсирует в отношении задержанных "соответствующие процессуальные решения".

Напомним: Российские и сепаратистские СМИ в последнюю неделю распространяют все больше фейков и лжи о том, что Украина готовит наступление на Донбассе и теракты. Яркими примерами являются сообщения о снарядах в Ростовской области и якобы ликвидированных на территории РФ "украинских диверсантах".