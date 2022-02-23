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Верховна Рада ввела в Україні надзвичайний стан

Валентина Романенко, Євген КізіловСереда, 23 лютого 2022, 21:49

Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського про запровадження в Україні надзвичайного стану.

Джерело: позачергове засідання ВР у середу

Деталі: Рішення підтримали 335 народних депутатів.

Надзвичайний стан запроваджується з 0 годин 24 лютого терміном на 30 днів на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже і так діє надзвичайний правовий режим.

Під час своєї доповіді секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що це рішення зумовлене поточними загрозами, і покликане не допустити внутрішньої дестабілізації, але запевнив, що ситуація контрольована.

Пряма мова: "Ситуація непроста але абсолютно контрольована. За даними всіх наших розвідок партнерів,  нашої розвідки, за даними  наших аналітиків, без внутрішньої дестабілізації захоплення нашої країни неможливо".

Деталі: Як пояснював Данілов раніше, обмеження, пов'язані з надзвичайним станом, будуть варіюватися залежно від регіону.

Як повідомили УП народні депутати, було ухвалено спрощений варіант тексту, першочергово внесеного президентом.

Основні положення:

  • режим НС вводиться на 30 днів і створюються штаби в кожній області  
  • економіка і банки працюють в звичайному режимі
  • може бути введений особливий режим в’їзду та виїзду в/з України
  • транспортні засоби можуть оглядатися
  • Посилюється охорона громадського порядку
  • заборона страйків, мітингів та масових заходів та розповсюдження пропагандистських матеріалів
  • евакуація людей з небезпечних місць у разі необхідності
  • можлива комендантська година (за необхідності)
  • перевірка документів, особистий догляд та огляд службових приміщень
  • заборона призовникам, військово службовцям та резервістам змінювати місце проживання без відома військомату

 

 
 

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Що передувало: Рада національної безпеки та оборони на засіданні в середу вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що впровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя українців і роботу бізнесу.

Теми: надзвичайний станВерховна Рада
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