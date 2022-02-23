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Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение

Валентина Романенко, Евгений КизиловСреда, 23 февраля 2022, 20:49
Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение

Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о введении в Украине чрезвычайного положения.

Источник: внеочередное заседание ВР в среду

Детали: Решение поддержали 335 народных депутатов.

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Чрезвычайное положение вводится с 0 часов 24 февраля сроком на 30 дней по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже и так действует чрезвычайный правовой режим.

В ходе своего доклада секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что это решение обусловлено текущими угрозами и призвано не допустить внутренней дестабилизации, но заверил, что ситуация контролируется.

Прямая речь: "Ситуация непростая, но абсолютно контролируемая. По данным всех наших разведок партнеров, нашей разведки, по данным наших аналитиков, без внутренней дестабилизации захват нашей страны невозможнен".

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Детали: Как объяснял Данилов ранее, ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться в зависимости от региона.

Как сообщили УП народные депутаты, был принят упрощенный вариант текста, первоначально внесенного президентом.

Основные положения:

  • режим ЧП вводится на 30 дней и создаются штабы в каждой области
  • экономика и банки работают в обычном режиме
  • может быть введен особый режим въезда и выезда в/из Украины
  • транспортные средства могут осматриваться
  • усиливается охрана общественного порядка
  • запрет забастовок, митингов и массовых мероприятий и распространение пропагандистских материалов
  • эвакуация людей из опасных мест в случае необходимости
  • возможен комендантский час (при необходимости)
  • проверка документов, личный уход и осмотр служебных помещений
  • запрет призывникам, военнослужащим и резервистам менять местожительство без ведома военкомата
 
 
 

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Что предшествовало: Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что введение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса.

Темы: чрезвычайное положениеВерховная Рада
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