Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение
Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о введении в Украине чрезвычайного положения.
Источник: внеочередное заседание ВР в среду
Детали: Решение поддержали 335 народных депутатов.
Чрезвычайное положение вводится с 0 часов 24 февраля сроком на 30 дней по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже и так действует чрезвычайный правовой режим.
В ходе своего доклада секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что это решение обусловлено текущими угрозами и призвано не допустить внутренней дестабилизации, но заверил, что ситуация контролируется.
Прямая речь: "Ситуация непростая, но абсолютно контролируемая. По данным всех наших разведок партнеров, нашей разведки, по данным наших аналитиков, без внутренней дестабилизации захват нашей страны невозможнен".
Детали: Как объяснял Данилов ранее, ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться в зависимости от региона.
Как сообщили УП народные депутаты, был принят упрощенный вариант текста, первоначально внесенного президентом.
Основные положения:
- режим ЧП вводится на 30 дней и создаются штабы в каждой области
- экономика и банки работают в обычном режиме
- может быть введен особый режим въезда и выезда в/из Украины
- транспортные средства могут осматриваться
- усиливается охрана общественного порядка
- запрет забастовок, митингов и массовых мероприятий и распространение пропагандистских материалов
- эвакуация людей из опасных мест в случае необходимости
- возможен комендантский час (при необходимости)
- проверка документов, личный уход и осмотр служебных помещений
- запрет призывникам, военнослужащим и резервистам менять местожительство без ведома военкомата
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Что предшествовало: Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что введение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса.