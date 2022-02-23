Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение

Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о введении в Украине чрезвычайного положения.

Источник: внеочередное заседание ВР в среду

Детали: Решение поддержали 335 народных депутатов.

Реклама:

Чрезвычайное положение вводится с 0 часов 24 февраля сроком на 30 дней по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже и так действует чрезвычайный правовой режим.

В ходе своего доклада секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что это решение обусловлено текущими угрозами и призвано не допустить внутренней дестабилизации, но заверил, что ситуация контролируется.

Прямая речь: "Ситуация непростая, но абсолютно контролируемая. По данным всех наших разведок партнеров, нашей разведки, по данным наших аналитиков, без внутренней дестабилизации захват нашей страны невозможнен".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Как объяснял Данилов ранее, ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться в зависимости от региона.

Как сообщили УП народные депутаты, был принят упрощенный вариант текста, первоначально внесенного президентом.

Основные положения:

режим ЧП вводится на 30 дней и создаются штабы в каждой области

экономика и банки работают в обычном режиме

может быть введен особый режим въезда и выезда в/из Украины

транспортные средства могут осматриваться

усиливается охрана общественного порядка

запрет забастовок, митингов и массовых мероприятий и распространение пропагандистских материалов

эвакуация людей из опасных мест в случае необходимости

возможен комендантский час (при необходимости)

проверка документов, личный уход и осмотр служебных помещений

запрет призывникам, военнослужащим и резервистам менять местожительство без ведома военкомата

Читайте также: Украина вводит чрезвычайное положение. Что нужно знать?

Что предшествовало: Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что введение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса.