ЗМІ повідомили про російський десант в Одесі та Маріуполі. ЗСУ спростовують
Четвер, 24 лютого 2022, 06:33
У Маріуполі та Одесі висаджується російський десант, також Одеса частково лишилася без електропостачання.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Деталі: Як пише видання, у Маріуполі та Одесі висаджується російський десант. Частина Одеси не має електроживлення.
Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові. Ракетні удари завдають також військових об'єктів у районі Дніпра.
Оновлено від 07:40: Збройні сили України заявили, що інформація про десантування росіян не відповідає дійсності.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі.