ЗМІ повідомили про російський десант в Одесі та Маріуполі. ЗСУ спростовують

У Маріуполі та Одесі висаджується російський десант, також Одеса частково лишилася без електропостачання.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Як пише видання, у Маріуполі та Одесі висаджується російський десант. Частина Одеси не має електроживлення.

Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові. Ракетні удари завдають також військових об'єктів у районі Дніпра.

Оновлено від 07:40: Збройні сили України заявили, що інформація про десантування росіян не відповідає дійсності.

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