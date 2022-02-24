Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЗМІ повідомили про російський десант в Одесі та Маріуполі. ЗСУ спростовують

Ольга Глущенко Четвер, 24 лютого 2022, 06:33
фото: АрміяInform

У Маріуполі та Одесі висаджується російський десант, також Одеса частково лишилася без електропостачання.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Як пише видання, у Маріуполі та Одесі висаджується російський десант. Частина Одеси не має електроживлення.

Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові. Ракетні удари завдають також військових об'єктів у районі Дніпра.

Оновлено від 07:40: Збройні сили України заявили, що інформація про десантування росіян не відповідає дійсності.

Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі.

Теми: ОдесаМаріупольвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден обговорить із союзниками ситуацію в Україні

Виробник бойових ракет "Луч" віддав ЗСУ всю експортну продукцію

Зеленський - Джонсону: Наступні 24 години будуть вирішальними для України

Аерофлот скасовує всі рейси до Європи

відеоДанилко: Путіну для повної подібності з Гітлером залишилося застрелитися у бункері

Збірна Росії з футболу гратиме без гімну та прапора

Усі новини...
Одеса
Російське консульство в Одесі припиняє прийом громадян
Тисячі одеситів вийшли на Марш Єдності: Не віддамо Україну нікому
Завод шампанських вин в Одесі продали за 200 мільйонів: кому дістався
Останні новини
07:17
В Україні більше не звучатиме "Русское радио"
07:08
Пентагон на погрози Путіна ядерною зброєю: Ми здатні захистити себе і союзників
06:33
Два ворожі снаряди влучили у дитсадок і магазин у Чернігові: без жертв
06:26
Ворог вночі продовжив прориватися в столицю, але не зміг
06:14
Байден обговорить із союзниками ситуацію в Україні
05:57
Резніков: У війні відбувся справжній злам, вона стала європейською
05:46
ЄС ввів санкції проти Центробанку Росії
04:48
Австралія ввела персональні санкції проти Путіна і Ко
04:46
відео, оновленоУ житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета
04:21
У Києві та Харкові знову лунають вибухи - Держспецзв'язку
Усі новини...