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СМИ сообщили про российский десант в Одессе и Мариуполе. ЗСУ опровергают

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 05:33
СМИ сообщили про российский десант в Одессе и Мариуполе. ЗСУ опровергают
фото: АрміяInform

В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант, а также Одесса частично осталась без электроснабжения.

Источник: Интерфакс-Украина

Как пишет издание, в Мариуполе и Одессе высаживается российский десант. У части Одессы нет электропитания.

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Сообщается также об ушибах по базам авиации в Василькове. Ракетные удары наносят также военные объекты в районе Днепра.

Обновлено от 07:40: Вооруженные силы Украины заявили, что информация о десантировании россиян не соответствует действительности.

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Темы: ОдессаМариупольвойна
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