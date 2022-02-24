СМИ сообщили про российский десант в Одессе и Мариуполе. ЗСУ опровергают

В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант, а также Одесса частично осталась без электроснабжения.

Источник: Интерфакс-Украина

Как пишет издание, в Мариуполе и Одессе высаживается российский десант. У части Одессы нет электропитания.

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Сообщается также об ушибах по базам авиации в Василькове. Ракетные удары наносят также военные объекты в районе Днепра.

Обновлено от 07:40: Вооруженные силы Украины заявили, что информация о десантировании россиян не соответствует действительности.

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