СМИ сообщили про российский десант в Одессе и Мариуполе. ЗСУ опровергают
Четверг, 24 февраля 2022, 06:33
В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант, а также Одесса частично осталась без электроснабжения.
Источник: Интерфакс-Украина
Как пишет издание, в Мариуполе и Одессе высаживается российский десант. У части Одессы нет электропитания.
Сообщается также об ушибах по базам авиации в Василькове. Ракетные удары наносят также военные объекты в районе Днепра.
Обновлено от 07:40: Вооруженные силы Украины заявили, что информация о десантировании россиян не соответствует действительности.
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении о военной операции на Донбассе.