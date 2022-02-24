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СМИ сообщили про российский десант в Одессе и Мариуполе. ЗСУ опровергают

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 06:33
фото: АрміяInform

В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант, а также Одесса частично осталась без электроснабжения.

Источник: Интерфакс-Украина

Как пишет издание, в Мариуполе и Одессе высаживается российский десант. У части Одессы нет электропитания.

Сообщается также об ушибах по базам авиации в Василькове. Ракетные удары наносят также военные объекты в районе Днепра.

Обновлено от 07:40: Вооруженные силы Украины заявили, что информация о десантировании россиян не соответствует действительности.

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении о военной операции на Донбассе.

Темы: ОдессаМариупольвойна
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