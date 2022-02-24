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Путін розпочав повномасштабну війну проти України – Кулеба

Ольга Глущенко Четвер, 24 лютого 2022, 05:43
Путін розпочав повномасштабну війну проти України – Кулеба
Дмитро Кулеба. Фото з Facebook

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна.

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Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз".

Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі.
  • Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.

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Теми: Кулеба ДмитровійнаПутін
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