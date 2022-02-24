Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин начал полномасштабную войну против Украины – Кулеба

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 06:43

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война.

Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас".

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении о военной операции на Донбассе.
  • В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант, а также Одесса частично осталась без электроснабжения.

Темы: Кулеба ДмитрийвойнаПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВойска РФ уничтожили "Мрию": Укроборонпром обещает восстановить за счет оккупанта

Епифаний просит Кирилла забрать тела российких солдат

Украинская и российская стороны встретятся в районе реки Припять

Медведчук сбежал

Русские захватили еще два гражданских украинских судна

Лукашенко, вероятно, принимает решение вступить в войну против Украины – ЦОС

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-зи призыва ОРДЛО к Путину
Россияне начали эвакуацию в Крыму на админгранице – Кулеба
Настало время для следующей волны санкций против России – Кулеба
Последние новости
19:15
Налогоплательщиков освободили от ответственности за неподачу отчетности
19:13
Зеленский о разговоре с Лукашенко: Объяснил ему невозможность нашего столкновения
19:12
Во всех странах Евросоюза запретят Russia Today и Sputnik
19:11
ЕС поддержит Украину оружием и впервые предоставит летальное оружие третьей стране
19:09
инфографика70% украинцев уверены в победе Украины, 91% поддерживают Зеленского
19:09
ЕС полностью закрывает авиапространство для России
19:02
видео“Куда вы лезете?! Это преступление перед человечеством!”: Михалок эмоционально обратился к белорусам
18:47
фотоЗеленский с Резниковым обнародовал фото: столицу не сдадут, Украина побеждает
18:30
видеоУкраинские звезды - к белорусам: "Давайте вместе остановим войну"
18:28
Зеленский о переговорах: Не очень верю в результат, но пусть попробуют
Все новости...