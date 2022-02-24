Путин начал полномасштабную войну против Украины – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война.

Реклама:

Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас".

Предыстория:

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении о военной операции на Донбассе.

В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант, а также Одесса частично осталась без электроснабжения.