Путин начал полномасштабную войну против Украины – Кулеба
Четверг, 24 февраля 2022, 05:43
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины.
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь: "Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война.
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Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас".
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении о военной операции на Донбассе.
- В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант, а также Одесса частично осталась без электроснабжения.
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