Міністр оборони: Військові роблять все, щоб не дати агресору шансу на прорив

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська армія тримає оборону і робить все, щоб захистити українців та не дати ворогу шансу на прорив.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пряма мова Резнікова: "Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах.

Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив".

Деталі: Міністр оборони закликав українців зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.

Резніков наголосив, що ситуація контрольована.

"Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога", – підсумував міністр оброни.

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