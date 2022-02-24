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Міністр оборони: Військові роблять все, щоб не дати агресору шансу на прорив

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 08:44
Олексій Резніков. Фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська армія тримає оборону і робить все, щоб захистити українців та не дати ворогу шансу на прорив.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пряма мова Резнікова: "Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах.

Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив".

Деталі: Міністр оборони закликав українців зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.

Резніков наголосив, що ситуація контрольована.

"Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога", – підсумував міністр оброни.

Передісторія: 

  • Вночі 24 лютого Путін почав війну проти України.
  • З різних міст України місцеві жителі почали чути звуки вибухів і пострілів, зокрема у Харкові, Одесі, Києві.
  • Війська РФ атакували українські кордони з Росії і Білорусі, вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.
  • Наступ почався о 5 ранку, зачепив Луганську, Сумську, Харківську, Чернігівську та Житомирську області. 
  • В Україні ввели воєнний стан.

Теми: Міноборонивійна
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