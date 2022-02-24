Міністр оборони: Військові роблять все, щоб не дати агресору шансу на прорив
Четвер, 24 лютого 2022, 07:44
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська армія тримає оборону і робить все, щоб захистити українців та не дати ворогу шансу на прорив.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пряма мова Резнікова: "Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах.
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Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив".
Деталі: Міністр оборони закликав українців зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.
Резніков наголосив, що ситуація контрольована.
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"Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога", – підсумував міністр оброни.
Передісторія:
- Вночі 24 лютого Путін почав війну проти України.
- З різних міст України місцеві жителі почали чути звуки вибухів і пострілів, зокрема у Харкові, Одесі, Києві.
- Війська РФ атакували українські кордони з Росії і Білорусі, вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.
- Наступ почався о 5 ранку, зачепив Луганську, Сумську, Харківську, Чернігівську та Житомирську області.
- В Україні ввели воєнний стан.