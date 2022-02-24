Министр обороны: Военные делают все, чтобы не дать агрессору шанса на прорыв
Четверг, 24 февраля 2022, 08:44
Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и делает все, чтобы защитить украинцев и не дать врагу шанса на прорыв.
Источник: Генштаб ВСУ
Прямая речь Резникова: "Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах.
Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв".
Детали: Министр обороны призвал украинцев сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.
Резников подчеркнул, что ситуация контролирована.
"Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь", – подытожил министр обороны.
Предыстория:
- Ночью 24 февраля Путин начал войну против Украины.
- Из разных городов Украины местные жители начали слышать звуки взрывов и выстрелов, в частности в Харькове, Одессе, Киеве.
- Войска РФ атаковали украинские границы из России и Беларуси, они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.
- Наступление началось в 5 утра, задело Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую области.
- В Украине ввели военное положение.