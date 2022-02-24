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Министр обороны: Военные делают все, чтобы не дать агрессору шанса на прорыв

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 07:44
Министр обороны: Военные делают все, чтобы не дать агрессору шанса на прорыв
Алексей Резников. Фото Минобороны

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и делает все, чтобы защитить украинцев и не дать врагу шанса на прорыв.

Источник: Генштаб ВСУ

Прямая речь Резникова: "Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах.

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Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв".

Детали: Министр обороны призвал украинцев сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Резников подчеркнул, что ситуация контролирована.

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"Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь", – подытожил министр обороны.

Предыстория:

  • Ночью 24 февраля Путин начал войну против Украины.
  • Из разных городов Украины местные жители начали слышать звуки взрывов и выстрелов, в частности в Харькове, Одессе, Киеве.
  • Войска РФ атаковали украинские границы из России и Беларуси, они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.
  • Наступление началось в 5 утра, задело Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую области.  
  • В Украине ввели военное положение.

Темы: Миноборонывойна
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