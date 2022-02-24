Министр обороны: Военные делают все, чтобы не дать агрессору шанса на прорыв

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и делает все, чтобы защитить украинцев и не дать врагу шанса на прорыв.

Источник: Генштаб ВСУ

Прямая речь Резникова: "Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах.

Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв".

Детали: Министр обороны призвал украинцев сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Резников подчеркнул, что ситуация контролирована.

"Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь", – подытожил министр обороны.

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