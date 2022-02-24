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Верховна Рада готова збиратися і приймати рішення – Стефанчук

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 09:14
Звернення парламентарів. Скриншот з відео

Верховна Рада зробила перерву у засіданні після ухвалення рішення про воєнний стан, але депутати перебувають у Києві і готові ухвалювати необхідні рішення.

Джерело: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у зверненні до українців

Пряма мова Стефанчука: "З самого ранку Верховна Рада продемонструвала єдність. Ми підтримали запровадження воєнного стану в Україні. Зараз ми на повному зв’язку з парламентами зарубіжних країн. Ми всі працюємо, ми не припинили роботу. Ми зробили перерву в нашому засіданні і за необхідності прийняття будь-яких необхідних для держави рішень ми зберемося і проведемо засідання".

Деталі: Спікер Ради заявив, що поруч з ним стоять представники усіх політичних сил, і їх не роз’єднують політичні погляди, а об’єднує єдине прагнення – служити державі Україна і народу України.

Пряма мова Стефанчука: "Ми на своїй землі, з нами правда, з нами Бог, і ми переможемо".  

Передісторія: 

  • Вночі 24 лютого Путін почав війну проти України.
  • З різних міст України місцеві жителі почали чути звуки вибухів і пострілів, зокрема у Харкові, Одесі, Києві.
  • Війська РФ атакували українські кордони з Росії і Білорусі, вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.
  • Наступ почався о 5 ранку, зачепив Луганську, Сумську, Харківську, Чернігівську та Житомирську області. 
  • В Україні ввели воєнний стан.

Теми: Верховна РадаСтефанчукзаконодавствовійна
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