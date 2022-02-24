Верховная Рада готова собираться и принимать решения – Стефанчук
Верховная Рада сделала перерыв в заседании после принятия решения о военном положении, но депутаты находятся в Киеве и готовы принимать необходимые решения.
Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в обращении к украинцам
Прямая речь Стефанчука: "С самого утра Верховная Рада продемонстрировала единство. Мы поддержали введение военного положения в Украине. Сейчас мы на полной связи с парламентами зарубежных стран. Мы все работаем, мы не прекратили работу. Мы сделали перерыв в нашем заседании, и при необходимости принятия каких-либо необходимых для государства решений мы соберемся и проведем заседание".
Детали: Спикер Рады заявил, что рядом с ним стоят представители всех политических сил, и их не разъединяют политические взгляды, а объединяет единое стремление – служить государству Украина и народу Украины.
Прямая речь Стефанчука: "Мы на своей земле, с нами правда, с нами Бог, и мы победим".
Предыстория:
- Ночью 24 февраля Путин начал войну против Украины.
- Из разных городов Украины местные жители начали слышать звуки взрывов и выстрелов, в частности в Харькове, Одессе, Киеве.
- Войска РФ атаковали украинские границы из России и Беларуси, они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.
- Наступление началось в 5 утра, задело Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую области.
- В Украине ввели военное положение.