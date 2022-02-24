Верховная Рада готова собираться и принимать решения – Стефанчук

Верховная Рада сделала перерыв в заседании после принятия решения о военном положении, но депутаты находятся в Киеве и готовы принимать необходимые решения.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в обращении к украинцам

Прямая речь Стефанчука: "С самого утра Верховная Рада продемонстрировала единство. Мы поддержали введение военного положения в Украине. Сейчас мы на полной связи с парламентами зарубежных стран. Мы все работаем, мы не прекратили работу. Мы сделали перерыв в нашем заседании, и при необходимости принятия каких-либо необходимых для государства решений мы соберемся и проведем заседание".

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Детали: Спикер Рады заявил, что рядом с ним стоят представители всех политических сил, и их не разъединяют политические взгляды, а объединяет единое стремление – служить государству Украина и народу Украины.

Прямая речь Стефанчука: "Мы на своей земле, с нами правда, с нами Бог, и мы победим".

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