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Верховная Рада готова собираться и принимать решения – Стефанчук

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 08:14
Верховная Рада готова собираться и принимать решения – Стефанчук
Обращение парламентариев. Скриншот с видео

Верховная Рада сделала перерыв в заседании после принятия решения о военном положении, но депутаты находятся в Киеве и готовы принимать необходимые решения.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в обращении к украинцам

Прямая речь Стефанчука: "С самого утра Верховная Рада продемонстрировала единство. Мы поддержали введение военного положения в Украине. Сейчас мы на полной связи с парламентами зарубежных стран. Мы все работаем, мы не прекратили работу. Мы сделали перерыв в нашем заседании, и при необходимости принятия каких-либо необходимых для государства решений мы соберемся и проведем заседание".

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Детали: Спикер Рады заявил, что рядом с ним стоят представители всех политических сил, и их не разъединяют политические взгляды, а объединяет единое стремление –  служить государству Украина и народу Украины.

Прямая речь Стефанчука: "Мы на своей земле, с нами правда, с нами Бог, и мы победим".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 24 февраля Путин начал войну против Украины.
  • Из разных городов Украины местные жители начали слышать звуки взрывов и выстрелов, в частности в Харькове, Одессе, Киеве.
  • Войска РФ атаковали украинские границы из России и Беларуси, они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.
  • Наступление началось в 5 утра, задело Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую области.  
  • В Украине ввели военное положение.

Темы: Верховная РадаСтефанчукзаконодательствовойна
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