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Поїзди зі столиці на захід курсують, на сході йдуть із зупинками

Четвер, 24 лютого 2022, 08:09
Поїзди зі столиці на захід курсують, на сході йдуть із зупинками

Залізничне сполучення з Києва та в столицю продовжують курсувати, в тому числі в напрямку західних областей, водночас у східних регіонах поїзди йдуть із уповільненою швидкістю.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Спершу в "УЗ" повідомили о 8:43, що курсування поїздів у Харкові тимчасово призупинено. Проте о 9:06 опублікували інформацію, що на вокзалі "радше спокійно, ніж не спокійно", і що люди купляють квитки в західному напрямку.

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Ситуація на вокзалах у Києві, Херсоні, Миколаєві, Ізмаїлі спокійна.

Крім того, у пресслужбі УЗ запевнили, що в Маріуполі на вокзалі працюють усі служби, паніки немає.

З метою безпеки внесені зміни у рух поїздів:

ВІДЕО ДНЯ
  • №10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкустю на Волноваху,
  • №11 Київ - Новоолексіївка,
  • №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка
  • №44 Івано-Франківськ - Київ зупинено по ст. Ірша
  • №112 Київ - Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.

Передісторія:

  • У деяких містах України внаслідок ракетних ударів Росії палають аеропорти. Польоти цивільної авіації над усією територією України обмежили.
  • Верховна Рада оперативно ввела воєнний стан.

Теми: війнаУкрзалізницязалізниця
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