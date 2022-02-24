Поезда из столицы на запад курсируют, на востоке идут с остановками
Четверг, 24 февраля 2022, 09:09
Железнодорожное сообщение из Киева и столицу продолжают курсировать, в том числе в направлении западных областей, в то же время в восточных регионах поезда идут с замедленной скоростью.
Источник: Укрзализныця
Детали: Сначала в "УЗ" сообщили в 8:43, что курсирование поездов в Харькове временно приостановлено. Однако в 9:06 опубликовали информацию, что на вокзале "скорее спокойно, чем не спокойно" и что люди покупают билеты в западном направлении.
Ситуация на вокзалах в Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле спокойна.
Кроме того, в пресс-службе УЗ заверили, что в Мариуполе на вокзале работают все службы, паники нет.
В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:
- №10 Киев - Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе;
- №11 Киев - Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель - Новоалексеевка следуют ст. Федоровка;
- №44 Ивано-Франковск – Киев остановлено по ст. Ирша;
- №112 Киев – Авдеевка остановлен по ст. Покровск.
Предыстория:
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