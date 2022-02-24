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Поезда из столицы на запад курсируют, на востоке идут с остановками

Четверг, 24 февраля 2022, 08:09
Поезда из столицы на запад курсируют, на востоке идут с остановками

Железнодорожное сообщение из Киева и столицу продолжают курсировать, в том числе в направлении западных областей, в то же время в восточных регионах поезда идут с замедленной скоростью.

Источник: Укрзализныця

Детали: Сначала в "УЗ" сообщили в 8:43, что курсирование поездов в Харькове временно приостановлено. Однако в 9:06 опубликовали информацию, что на вокзале "скорее спокойно, чем не спокойно" и что люди покупают билеты в западном направлении.

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Ситуация на вокзалах в Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле спокойна.

Кроме того, в пресс-службе УЗ заверили, что в Мариуполе на вокзале работают все службы, паники нет.

В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:

ВИДЕО ДНЯ
  • №10 Киев - Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе;
  • №11 Киев - Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель - Новоалексеевка следуют ст. Федоровка;
  • №44 Ивано-Франковск – Киев остановлено по ст. Ирша;
  • №112 Киев – Авдеевка остановлен по ст. Покровск.

Предыстория:

Темы: войнаУкрзализныцяжелезная дорога
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