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Поліція дала вказівки, якщо ДТП: Фотографуйте і забирайте авто з дороги

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 10:18
Фото патрульної поліції

Патрульна поліція закликала українців негайно звільняти дороги у випадку ДТП – авто і пошкодження радять сфотографувати і швидко забирати машину зі шляхів.  

Джерело: Патрульна поліція в Telegram

Пряма мова заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького: "Прохання до громадян. У випадку ДТП – фотографуйте машини і пошкодження і швидко прибирайте авто з дороги. Оформлюйте європротокол, якщо воно дійсно того варте… але авто прибирайте з дороги одразу. Це дуже важливо".

Деталі: Білошицький повідомив, що усі підрозділи патрульної поліції наразі направлені на допомогу громадянам.

Вони наразі стабілізують дорожній рух, допомагають в евакуації, допомагають спеціальним службам.

Разом з тим повідомляється, що патрульна поліція наразі не виїжджатиме на ДТП без жертв.

Передісторія: 

  • Вночі 24 лютого Путін почав війну проти України.
  • З різних міст України місцеві жителі почали чути звуки вибухів і пострілів, зокрема у Харкові, Одесі, Києві.
  • Війська РФ атакували українські кордони з Росії і Білорусі, вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.
  • Наступ почався о 5 ранку, зачепив Луганську, Сумську, Харківську, Чернігівську та Житомирську області. 
  • В Україні ввели воєнний стан.

Теми: поліціяДТПдорогивійна
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