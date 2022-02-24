Поліція дала вказівки, якщо ДТП: Фотографуйте і забирайте авто з дороги
Патрульна поліція закликала українців негайно звільняти дороги у випадку ДТП – авто і пошкодження радять сфотографувати і швидко забирати машину зі шляхів.
Джерело: Патрульна поліція в Telegram
Пряма мова заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького: "Прохання до громадян. У випадку ДТП – фотографуйте машини і пошкодження і швидко прибирайте авто з дороги. Оформлюйте європротокол, якщо воно дійсно того варте… але авто прибирайте з дороги одразу. Це дуже важливо".
Деталі: Білошицький повідомив, що усі підрозділи патрульної поліції наразі направлені на допомогу громадянам.
Вони наразі стабілізують дорожній рух, допомагають в евакуації, допомагають спеціальним службам.
Разом з тим повідомляється, що патрульна поліція наразі не виїжджатиме на ДТП без жертв.
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