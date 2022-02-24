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Полиция дала указания, если ДТП: Фотографируйте и убирайте машину с дороги

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 10:18
Фото патрульной полиции

Патрульная полиция призвала украинцев немедленно освобождать дороги в случае ДТП – авто и повреждения советуют сфотографировать и быстро убирать машину с дороги.

Источник: Патрульная полиция в Telegram

Прямая речь заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого: "Просьба к гражданам. В случае ДТП – фотографируйте машины и повреждения и быстро убирайте автомобили с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно стоит того… но авто убирайте с дороги сразу. Это очень важно".

Детали: Белошицкий сообщил, что все подразделения патрульной полиции направлены на помощь гражданам.

Они стабилизируют дорожное движение, помогают в эвакуации, помогают специальным службам.

Вместе с тем сообщается, что патрульная полиция пока не будет выезжать на ДТП без жертв.

Предыстория:

  • Ночью 24 февраля Путин начал войну против Украины.
  • Из разных городов Украины местные жители начали слышать звуки взрывов и выстрелов, в частности в Харькове, Одессе, Киеве.
  • Войска РФ атаковали украинские границы из России и Беларуси, они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.
  • Наступление началось в 5 утра, задело Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую области.  
  • В Украине ввели военное положение.

Темы: полицияДТПдорогивойна


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