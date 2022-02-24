Полиция дала указания, если ДТП: Фотографируйте и убирайте машину с дороги
Патрульная полиция призвала украинцев немедленно освобождать дороги в случае ДТП – авто и повреждения советуют сфотографировать и быстро убирать машину с дороги.
Источник: Патрульная полиция в Telegram
Прямая речь заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого: "Просьба к гражданам. В случае ДТП – фотографируйте машины и повреждения и быстро убирайте автомобили с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно стоит того… но авто убирайте с дороги сразу. Это очень важно".
Детали: Белошицкий сообщил, что все подразделения патрульной полиции направлены на помощь гражданам.
Они стабилизируют дорожное движение, помогают в эвакуации, помогают специальным службам.
Вместе с тем сообщается, что патрульная полиция пока не будет выезжать на ДТП без жертв.
Предыстория:
- Ночью 24 февраля Путин начал войну против Украины.
- Из разных городов Украины местные жители начали слышать звуки взрывов и выстрелов, в частности в Харькове, Одессе, Киеве.
- Войска РФ атаковали украинские границы из России и Беларуси, они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.
- Наступление началось в 5 утра, задело Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую области.
- В Украине ввели военное положение.