Полиция дала указания, если ДТП: Фотографируйте и убирайте машину с дороги

Патрульная полиция призвала украинцев немедленно освобождать дороги в случае ДТП – авто и повреждения советуют сфотографировать и быстро убирать машину с дороги.

Источник: Патрульная полиция в Telegram

Прямая речь заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого: "Просьба к гражданам. В случае ДТП – фотографируйте машины и повреждения и быстро убирайте автомобили с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно стоит того… но авто убирайте с дороги сразу. Это очень важно".

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Детали: Белошицкий сообщил, что все подразделения патрульной полиции направлены на помощь гражданам.

Они стабилизируют дорожное движение, помогают в эвакуации, помогают специальным службам.

Вместе с тем сообщается, что патрульная полиция пока не будет выезжать на ДТП без жертв.

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