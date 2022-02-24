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Укрзалізниця пускає евакуаційні поїзди від лінії розмежування

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 10:44
Фото УЗ

Укрзалізниця пускає евакуаційні рейси з Луганської, Донецької та Одеської областей.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно УЗ: "Укрзалізниця готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування".

Деталі: 24 лютого планується виконати такі евакуаційні рейси:

Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська вдень.

Донецька область: два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки.

Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються.

Укрзалізниця закликає стежити за оновленнями на офіційних сторінках УЗ та уважно слухати оголошення на вокзалах міст.

Передісторія: 

  • Вночі 24 лютого Путін почав війну проти України.
  • З різних міст України місцеві жителі почали чути звуки вибухів і пострілів, зокрема у Харкові, Одесі, Києві.
  • Війська РФ атакували українські кордони з Росії і Білорусі, вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.
  • Наступ почався о 5 ранку, зачепив Луганську, Сумську, Харківську, Чернігівську та Житомирську області. 
  • В Україні ввели воєнний стан.

Теми: Укрзалізницявійна
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