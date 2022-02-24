Укрзалізниця пускає евакуаційні поїзди від лінії розмежування

Укрзалізниця пускає евакуаційні рейси з Луганської, Донецької та Одеської областей.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно УЗ: "Укрзалізниця готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування".

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Деталі: 24 лютого планується виконати такі евакуаційні рейси:

Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська вдень.

Донецька область: два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки.

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Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються.

Укрзалізниця закликає стежити за оновленнями на офіційних сторінках УЗ та уважно слухати оголошення на вокзалах міст.

Передісторія: