Укрзализныця пускает эвакуационные поезда от линии разграничения

Укрзализныця пускает эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей.

Источник: Укрзализныця

Дословно УЗ: "Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения".

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Детали: 24 февраля планируется выполнить следующие эвакуационные рейсы:

Луганская область: два эвакуационных поезда отправятся из Сватового, Рубежного и Лисичанска днем,

Донецкая область: два поезда будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

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Одесская область: один эвакуационный рейс будет отправлен из Одессы.

Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются.

Укрзализныця призывает следить за обновлением на официальных страницах УЗ и внимательно слушать объявления на вокзалах городов.

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