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Укрзализныця пускает эвакуационные поезда от линии разграничения

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 10:44
Фото УЗ

Укрзализныця пускает эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей.

Источник: Укрзализныця

Дословно УЗ: "Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения".

Детали: 24 февраля планируется выполнить следующие эвакуационные рейсы:

Луганская область: два эвакуационных поезда отправятся из Сватового, Рубежного и Лисичанска днем,

Донецкая область: два поезда будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

Одесская область: один эвакуационный рейс будет отправлен из Одессы.

Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются.

Укрзализныця призывает следить за обновлением на официальных страницах УЗ и внимательно слушать объявления на вокзалах городов.

Предыстория: 

  • Ночью 24 февраля Путин начал войну против Украины.
  • Из разных городов Украины местные жители начали слышать звуки взрывов и выстрелов, в частности в Харькове, Одессе, Киеве.
  • Войска РФ атаковали украинские границы из России и Беларуси, они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.
  • Наступление началось в 5 утра, задело Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую области.  
  • В Украине ввели военное положение.

Темы: Укрзализныцявойна


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