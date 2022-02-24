Укрзализныця пускает эвакуационные поезда от линии разграничения
Укрзализныця пускает эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей.
Источник: Укрзализныця
Дословно УЗ: "Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения".
Детали: 24 февраля планируется выполнить следующие эвакуационные рейсы:
Луганская область: два эвакуационных поезда отправятся из Сватового, Рубежного и Лисичанска днем,
Донецкая область: два поезда будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.
Одесская область: один эвакуационный рейс будет отправлен из Одессы.
Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются.
Укрзализныця призывает следить за обновлением на официальных страницах УЗ и внимательно слушать объявления на вокзалах городов.
Предыстория:
- Ночью 24 февраля Путин начал войну против Украины.
- Из разных городов Украины местные жители начали слышать звуки взрывов и выстрелов, в частности в Харькове, Одессе, Киеве.
- Войска РФ атаковали украинские границы из России и Беларуси, они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.
- Наступление началось в 5 утра, задело Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую области.
- В Украине ввели военное положение.