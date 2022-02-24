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ЄС оприлюднив деталі "пекельних санкцій", які схвалюватимуть у четвер

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 10:12

У четвер лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити санкції проти РФ.

Про це розповіла у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер  Ляєн, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За її словами, Євросоюз усвідомлює, що йдеться не лише про російсько-українську війну, а про значно масштабнішу агресію.

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"Ціль Росії - не тільки Донбас, не тільки Україна. Росія атакує стабільність в Європі та весь світовий міжнародний порядок. Тому пізніше сьогодні ми представимо на затвердження лідерів держав ЄС масштабні санкції", - пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Частина санкцій є подібною до тих заходів, які ЄС вже вживав раніше, але вони тепер охоплять більшу частину економіки РФ.

"У цих санкціях ми вдаримо по стратегічних галузях російської економіки, заблокуємо доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. Ми послабимо основу економіки РФ та її здатність модернізуватися", - пояснила президента

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Крім того, зі слів фон дер Ляєн випливає, що ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном. "На додаток, ми заморозимо російські активи у ЄС та зупинимо доступ російських банків на фінансові ринки", - заявила вона, не уточнивши, утім, чи йдеться про арешт суверенних активів, чи тих, що належать держпідприємствам.

Президентка ЄК наголосила, що це буде координованим рішенням ЄС США, Канади, Британії, Японії, Австралії тощо

"Ми знаємо, що мільйони росіян не хочуть війни. Але Путін ставить під ризик майбутнє народу Росії", - додала вона, наголосивши, що ЄС продовжить активно підтримувати Україну, у тому числі фінансово, для опору російській агресії.

Як повідомлялося, уночі Путін розпочав наступ на Україну. У Києві і Харкові почались ракетні удари.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Теми: ЄСсанкціїРосія
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