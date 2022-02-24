ЕС обнародовал детали "адских санкций", которые будут принимать в четверг

В четверг лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ.

Об этом рассказала в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По ее словам, Евросоюз осознает, что речь идет не только о российско-украинской войне, а о более масштабной агрессии.

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"Цель России – не только Донбасс, не только Украина. Россия атакует стабильность в Европе и весь мировой международный порядок. Поэтому позже сегодня мы представим на утверждение лидеров государств ЕС масштабные санкции", – пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Часть санкций похожа на те меры, которые ЕС уже принимал ранее, но они теперь охватят большую часть экономики РФ.

"Этими санкциями мы ударим по стратегическим отраслям российской экономики, заблокируем доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми. Мы ослабим основу экономики РФ и ее способность модернизироваться", - сказала она.

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Кроме того, по словам фон дер Ляйен, следует, что ЕС намерен централизованно заблокировать государственные активы России за рубежом. "Вдобавок, мы заморозим российские активы в ЕС и остановим доступ российских банков на финансовые рынки", - заявила она, не уточнив, впрочем,идет ли речь об аресте суверенных активов или принадлежащих госпредприятиям.

Президент ЕК подчеркнула, что это будет координированным решением ЕС США, Канады, Британии, Японии, Австралии и т.д.

"Мы знаем, что миллионы россиян не хотят войны. Но Путин ставит под риск будущее народа России", - добавила она, отметив, что ЕС продолжит активно поддерживать Украину, в том числе финансово, для сопротивления российской агрессии.

Как сообщалось, ночью Путин начал наступление на Украину. В Киеве и Харькове начались ракетные удары. Сообщается, что нападающие сеют панику, в некоторых городах горят воинские части и аэропорты.

Также посольство США рассказало своим гражданам в Украине, что делать из-за войны, если они остались в Украине

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

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