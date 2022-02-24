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Зеленський знову звернувся до росіян: Час вийти проти війни з Україною

Мазуренко Альона Четвер, 24 лютого 2022, 11:47
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський знову звернувся до громадян Росії, яка 24 лютого оголосила війну Україні, і закликав росіян вийти на протест проти вторгнення і рішення президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: брифінг президента станом на 11.30 24 лютого 

Пряма мова: "Багато що залежить від російського народу. Громадяни Росії самі будуть обирати на якому шляху вони особисто.

Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти війни з Україною".

Деталі: За словами Зеленського, він готовий скасувати санкції щодо українців, які готові захищати країну у війні проти Росії.

В ніч на 24 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації із запитанням, чи хочуть вони війни, а також запевнив, що народ України прагне миру.

Президент закликав здавати кров для поранених. 

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.
  • Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
  • В Україні ввели воєнний стан.

Теми: ЗеленськийРосіявійнаУкраїна
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