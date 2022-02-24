Зеленський знову звернувся до росіян: Час вийти проти війни з Україною
Президент Володимир Зеленський знову звернувся до громадян Росії, яка 24 лютого оголосила війну Україні, і закликав росіян вийти на протест проти вторгнення і рішення президента РФ Володимира Путіна.
Джерело: брифінг президента станом на 11.30 24 лютого
Пряма мова: "Багато що залежить від російського народу. Громадяни Росії самі будуть обирати на якому шляху вони особисто.
Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти війни з Україною".
Деталі: За словами Зеленського, він готовий скасувати санкції щодо українців, які готові захищати країну у війні проти Росії.
В ніч на 24 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації із запитанням, чи хочуть вони війни, а також запевнив, що народ України прагне миру.
Президент закликав здавати кров для поранених.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.
- Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
- В Україні ввели воєнний стан.