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Зеленский снова обратился к россиянам: Пора выйти против войны с Украиной

Алена МазуренкоЧетверг, 24 февраля 2022, 10:47
Зеленский снова обратился к россиянам: Пора выйти против войны с Украиной
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский снова обратился к гражданам России, которая 24 февраля объявила войну Украине, и призвал россиян выйти на протест против вторжения и решения президента РФ Владимира Путина.

Источник: брифинг президента по состоянию на 11:30 24 февраля

Прямая речь: "Многое зависит от российского народа. Граждане России сами будут выбирать на каком пути они лично.

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Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протесты против войны с Украиной".

Детали: По словам Зеленского, он готов отменить санкции в отношении украинцев, готовых защищать страну в войне против России.

В ночь на 24 февраля Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации с вопросом, хотят ли они войны, а также заверил, что народ Украины стремится к миру.

ВИДЕО ДНЯ

Президент призвал сдавать кровь для раненых.

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин сообщил о начале войны против Украины. По его словам, он принял решение о военной операции на Донбассе.
  • Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары, началась десантная операция в Черном и Азовском морях.
  • В Украине ввели военное положение.

Темы: ЗеленскийРосcиявойнаУкраина
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