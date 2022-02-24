НАТО проведе саміт у п’ятницю: покликали Фінляндію та Швецію, але не Україну

Північноатлантичний альянс збирає терміновий саміт по відеозв’язку 25 лютого, щоби ухвалити рішення про подальші дії.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".

"Ми збираємо віртуальний саміт НАТО на завтра (25 лютого), щоби ухвалити рішення про подальший шлях", - заявив він.

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Столтенберг дав зрозуміти, що чекає на тривале протистояння: "Мета Кремля знову встановити сфери впливу – це нова нормальність нашої безпеки".

Він повідомив, що Альянс активував наперед розроблений план захисту, який спрощує пересування військ, у тому числі сил швидкого реагування, до яких входять також понад 100 літаків та 120 кораблів.

Столтенберг наголосив на готовності НАТО відбивати атаку у разі, якщо Росія піде далі і нападе на держави під захистом НАТО. "Немає простору для різночитань – атака на одного з нас, буде атакою на всіх".

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Пізніше Столтенберг повідомив, що саміт 25 лютого відбудеться у розширеному складі. Альянс вирішив надіслати сигнал також двом державам-партнерам.

"Фінляндія та Швеція – близькі партнери НАТО і ми почули він них чіткий сигнал, що хоча прямо зараз вони не подають заявку на членство в Альянсі – але вони проти підписання будь-яких угод з РФ, які б закрили можливість розширення НАТО у майбутньому. Для них це – можливість для самовизначення, право обирати свій шлях, і потенційно, у майбутньому, також претендувати на членство в НАТО", - пояснив Столтенберг.

"Я заросив Фінляндію та Швецію на віртуальний саміт НАТО (який відбудеться 25 лютого). Крім Швеції та Фінляндії у ньому братимуть участь також президенти ЄС", - пояснив генсек НАТО.

Утім Україну, яка також є близьким партнером Альянсу і безпосередньо потерпає від агресії РФ, на зустріч лідерів Альянсу не запросили.

Також генсек НАТО уникнув відповіді щодо надання допомоги Україні після нападу РФ.

Як повідомлялося, раніше у НАТО висунули звинувачення також до Білорусі через напад на Україну.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".