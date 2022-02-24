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НАТО проведет саммит в пятницу: позвали Финляндию и Швецию, но не Украину

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 13:25
НАТО проведет саммит в пятницу: позвали Финляндию и Швецию, но не Украину
фото Getty Images

Североатлантический альянс собирает срочный саммит по видеосвязи 25 февраля, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

"Мы собираем виртуальный саммит НАТО на завтра (25 февраля), чтобы принять решение о дальнейшем пути", - заявил он.

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Столтенберг дал понять, что ждет длительного противостояния: "Цель Кремля вновь установить сферы влияния – это новая нормальность нашей безопасности"

Он сообщил, что Альянс активировал заранее разработанный план защиты, упрощающий передвижение войск, в том числе сил быстрого реагирования, в которые входят также более 100 самолетов и 120 кораблей. Столтенберг отметил готовность НАТО отражать атаку в случае, если Россия пойдет дальше и нападет на государства под защитой НАТО. "Нет пространства для разночтений – атака на одного из нас, будет атакой на всех".

Столтенберг отметил готовность НАТО отражать атаку в случае, если Россия пойдет дальше и нападет на государства под защитой НАТО. "Нет простора для разночтений – атака на одного из нас, будет атакой на всех".

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Позже Столтенберг сообщил, что саммит 25 февраля состоится в расширенном составе. Североатлантический союз решил послать сигнал двум государствам-партнерам.

"Финляндия и Швеция – близкие партнеры НАТО, и мы услышали от них четкий сигнал, что хотя прямо сейчас они не подают заявку на членство в Альянсе – но они против подписания любых соглашений с РФ, которые закрыли бы возможность расширения НАТО в будущем. Для них это – возможность для самоопределения, право выбирать свой путь, и потенциально в будущем также претендовать на членство в НАТО", - пояснил Столтенберг.

"Я пригласил Финляндию и Швецию на виртуальный саммит НАТО (который состоится 25 февраля). Кроме Швеции и Финляндии, в нем будут участвовать также президенты ЕС", - пояснил генсек НАТО.

Украину, которая также является близким партнером Альянса и непосредственно страдает от агрессии РФ, на встречу лидеров Альянса не пригласили.

Также генсек НАТО избежал ответа на вопрос по поводу оказания помощи Украине после нападения РФ.

Как сообщалось, ранее в НАТО выдвинули обвинения также к Беларуси из-за нападения на Украину.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Темы: НАТО
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