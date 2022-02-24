В ОП назвали дві цілі вторгнення РФ: "обезголовити" і прийняти пакт про "примирення"

В Офісі президента вважають, що Росія має дві тактичні цілі - відібрати території і нанести удар по керівництву України, щоб спровокувати безлад.

Джерело: брифінг радника голови офісу президента Михайло Подоляк

Пряма мова: "Ключове завдання росіян - прибрати керівництво України, створити максимальну паніку, тобто обезголовити все керівництво, щоб не було легітимної влади.

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Після цього завести сюди когось із своїх маріонеток і прийняти якийсь пакт про двосторонні відносини із Росією".

Деталі: За його словами, наразі маємо спробу дестабілізувати ситуацію у великих містах, зокрема у Харкові та Києві.

Також Подоляк зазначив, що є ймовірність того, що російські війська можуть проникнуть в урядовий квартал: "Можливе точкове десантування і спроба проникнути в урядовий квартал".

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Він попередив про провокації і можливі обстріли української стратегічно-важливої інфраструктури: "Ці ексцеси будуть протягом сьогоднішнього дня".