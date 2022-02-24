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В ОП назвали две цели вторжения РФ: "обезглавить" и принять пакт о "примирении"

Мазуренко Алена Четверг, 24 февраля 2022, 14:31
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА. ФОТО С FACEBOOK ОП

В Офисе президента считают, что у России две тактические цели - отобрать территории и нанести удар по руководству Украины, чтобы спровоцировать беспорядок и "примирить" с Украиной.

Источник: брифинг советника главы офиса президента Михаил Подоляк

Прямая речь: "Ключевая задача россиян – убрать руководство Украины, создать максимальную панику, то есть обезглавить все руководство, чтобы не было легитимной власти.

После этого завести сюда кого-то из своих марионеток и принять какой-то пакт о двусторонних отношениях с Россией".

Детали: По его словам, сейчас РФ попается дестабилизировать ситуацию в крупных городах, в частности в Харькове и Киеве.

Также Подоляк отметил, что есть вероятность того, что российские войска могут проникнуть в правительственный квартал: "Возможно точечное десантирование и попытка проникнуть в правительственный квартал".

Он предупредил о провокациях и возможных обстрелах украинской стратегически важной инфраструктуры: "Эти эксцессы будут в течение сегодняшнего дня".

Темы: войнаУкраинаРосcия


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