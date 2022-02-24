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Украинские военные уничтожили три вражеских танка: использовали NLAW

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 15:21

В районе Пищевика идут ожесточенные бои, украинские военные использовали ПТРК NLAW и уничтожили три танка врага.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "По состоянию на 15:00 продолжаются бои по всей линии столкновения. Прорыв не допущен.

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Сейчас в районе населенного пункта Пищевик идут ожесточенные бои.

Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага".

Темы: войнаОбъединенные силы на Донбассе
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