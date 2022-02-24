Херсонская область: от действий РФ погибли 2 детей, захвачены Олешки и переправа

В результате обстрелов РФ в Херсонской области погибли 13 человек, из которых 2 ребенка и 9 военнослужащих.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Пострадали в области 33 человека, из них 4 ребенка и 17 военных.

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Херсонская ОГА также сообщает о захвате российскими войсками города Олешки и переправах через Днепр.

Дословно: "Олешки под контролем русских войск. Уничтожены военные объекты авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков".

Больше деталей: Сообщается также, что в Геническом районе все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты с российскими войсками. Проводят проверку уезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины. При этом стрельбы и активных боевых действий нет.

ВИДЕО ДНЯ

В Скадовском районе колонна военной техники стоит в районе Широкого, не двигается. В самом городе российских войск нет.

В Бериславском районе большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и отправилась в сторону Великой Александровки. Относительно пребывания техники в Бериславе точная информация отсутствует.

В Каховском районе российская военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал.