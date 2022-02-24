Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна закликає ЄС надати системи протиповітряної та протиракетної оборони - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 17:41

Україна закликає Європейський Союз та його держави-члени терміново надати системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони, а також використовувати всі засоби для придушення сигналів російських супутників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

За даними видання, документ, складений українськими дипломатами у Брюсселі, направили лідерам ЄС напередодні екстреного саміту у четвер увечері.

 Україна також закликає до "жорсткіших обмежувальних заходів проти Білорусі, яка безпосередньо підтримала повномасштабне вторгнення Росії".

У документі містяться такі запити:

- припинення дії ліцензій на ПЗ для військової та цивільної техніки в Росії та Білорусі;

- блокування чи створення перешкод російським системам супутникової навігації повітря, над Чорним і Азовським морями;

- використання всіх засобів для блокування російської супутникової навігаційної системи Глонасс, у тому числі глушіння її сигналу над Чорним та Азовським морями, повітряним простором Білорусі та України.

Поряд із закликом покласти край "звичайному бізнесу" з Росією, Київ хоче, щоб ЄС відкрив свою систему екстреної допомоги (механізм цивільного захисту) для українців.

Раніше стало відомо, що санкції ЄС вдарять по стратегічних галузях російської економіки, заблокують доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Теми: ЄСУкраїназброя
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Виробник бойових ракет "Луч" віддав ЗСУ всю експортну продукцію

Зеленський - Джонсону: Наступні 24 години будуть вирішальними для України

Аерофлот скасовує всі рейси до Європи

відеоДанилко: Путіну для повної подібності з Гітлером залишилося застрелитися у бункері

Збірна Росії з футболу гратиме без гімну та прапора

Кличко закликає киян провести ніч в укриттях

Усі новини...
ЄС
Друзі Путіна у ЄС також засуджують напад РФ на Україну
ЄС оприлюднив деталі "пекельних санкцій", які схвалюватимуть у четвер
В ЄС застерегли авіакомпанії від польотів над і поблизу України
Останні новини
04:48
Австралія ввела персональні санкції проти Путіна і Ко
04:46
відеоУ житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета
04:21
У Києві та Харкові знову лунають вибухи - Держспецзв'язку
04:10
Виробник бойових ракет "Луч" віддав ЗСУ всю експортну продукцію
03:54
Кіпр закрив небо для російських літаків
03:33
Ми хочемо, щоб Україна була у ЄС - президентка Єврокоміссії
03:28
Зеленський - Джонсону: Наступні 24 години будуть вирішальними для України
03:11
Росія вважає, що вона ще має "друзів" після вторгнення в Україну
03:09
Арахамія про переговори: Підуть або в потрібному нам напрямку, або як російський корабель
02:41
Окупанти спалили музей в Іванкові, згоріли роботи Марії Приймаченко
Усі новини...