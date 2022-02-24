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Україна закликає ЄС надати системи протиповітряної та протиракетної оборони - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 16:41

Україна закликає Європейський Союз та його держави-члени терміново надати системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони, а також використовувати всі засоби для придушення сигналів російських супутників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

За даними видання, документ, складений українськими дипломатами у Брюсселі, направили лідерам ЄС напередодні екстреного саміту у четвер увечері.

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 Україна також закликає до "жорсткіших обмежувальних заходів проти Білорусі, яка безпосередньо підтримала повномасштабне вторгнення Росії".

У документі містяться такі запити:

- припинення дії ліцензій на ПЗ для військової та цивільної техніки в Росії та Білорусі;

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- блокування чи створення перешкод російським системам супутникової навігації повітря, над Чорним і Азовським морями;

- використання всіх засобів для блокування російської супутникової навігаційної системи Глонасс, у тому числі глушіння її сигналу над Чорним та Азовським морями, повітряним простором Білорусі та України.

Поряд із закликом покласти край "звичайному бізнесу" з Росією, Київ хоче, щоб ЄС відкрив свою систему екстреної допомоги (механізм цивільного захисту) для українців.

Раніше стало відомо, що санкції ЄС вдарять по стратегічних галузях російської економіки, заблокують доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Теми: ЄСУкраїназброя
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