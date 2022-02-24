Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина призывает ЕС предоставить системы противовоздушной и противоракетной обороны - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 17:41

Украина призывает Европейский Союз и его государства-члены срочно предоставить системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны, а также использовать "все средства" для подавления сигналов российских спутников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

По данным издания, документ, составленный украинскими дипломатами в Брюсселе, направлен лидерам ЕС в преддверии экстренного саммита в четверг вечером.

Украина также призывает к "самым жестким ограничительным мерам против Беларуси, которая напрямую поддержала полномасштабное вторжение России".

В документе содержатся следующие запросы:

- прекращение действия лицензий на ПО для военной и гражданской техники в России и Беларуси;

- блокирование или создание помех российским системам спутниковой навигации в воздухе, над Черным и Азовским морями;

- использование всех средств для блокирования российской спутниковой навигационной системы Глонасс, в том числе глушение ее сигнала над Черным и Азовским морями, воздушным пространством Беларуси и Украины.

Наряду с призывом положить конец "обычному бизнесу" с Россией, Киев хочет, чтобы ЕС открыл свою систему экстренной помощи (механизм гражданской защиты) для украинцев.

Ранее стало известно, что санкции ЕС ударят по стратегическим отраслям российской экономики, блокируют доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Темы: ЕСУкраинаоружие


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Ирпене отразили атаку врага, в Буче оккупанты дезориентированы. Взорван мост

видеоЗалужный показал уничтожение Байрактаром колонны врага

В Харькове часть техники и группы прорыва уже ликвидироно

ЕС и G7 не одобрили полное отключение России от SWIFT, несмотря на ожидания

Украина формирует Интернациональный легион

В Харькове прорыв российкой техники. Идут уличные бои

Все новости...
ЕС
Друзья Путина в ЕС также осуждают нападение РФ на Украину
ЕС обнародовал детали "адских санкций", которые будут принимать в четверг
В ЕС призвали авиакомпании воздержаться от полетов над и вблизи Украины
Последние новости
12:53
Украина подала иск против России в Гаагу – Зеленский
12:42
Колонна врага с буквой V идет из Дмитриевки в Забучье
12:41
Укрзализныця просит бизнес передавать воду и продовольствие на киевский вокзал
12:40
Большинство стран ЕС закрыли воздушное пространство для РФ, рассматривают закрытие портов
12:39
Некоторых заключённых освобождают из-под стражи: они идут защищать Украину
12:32
"Террористы, прибывшие со спецзадачей": ВСУ просят сообщать о колонне с буквой V
12:25
Оккупанты расстреляли автобус с гражданскими в Сумской области и не пускают "скорые"
12:25
Зеленский просит отключить РФ от Visa и Mastercard: "Это геноцид моих людей"
12:17
У Путина отобрали статус почетного президента в Международной федерации дзюдо
12:09
фотоВ Николаеве с места боя изъяли 23 артснаряда и 2 гранаты: они уничтожены
Все новости...