У полон ЗСУ під Черніговом здався цілий взвод окупантів
Четвер, 24 лютого 2022, 17:59
Під Черніговом у полон українським військовим здався цілий розвідувальний взвод російських окупантів.
Джерело: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook
Дослівно: "Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон.
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади".
Деталі: Залужний навів слова старшини Буйнічева Костянтина Сергійовича з 74 мотострілкової бригади з Кемеровської області про те, що російські військові перебували на навчаннях у Єльні, а в середу дізналися про наступ на Україну і думали, що повертатимуться додому.
"Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію", - сказав російський розвідник.