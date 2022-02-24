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У полон ЗСУ під Черніговом здався цілий взвод окупантів

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 17:59
полонений, фото з Facebook Залужного

Під Черніговом у полон українським військовим здався цілий розвідувальний взвод російських окупантів.

Джерело: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон.

Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади".

Деталі: Залужний навів слова старшини Буйнічева Костянтина Сергійовича з 74 мотострілкової бригади з Кемеровської області про те, що російські військові перебували на навчаннях у Єльні, а в середу дізналися про наступ на Україну і думали, що повертатимуться додому.

"Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію", - сказав російський розвідник.

Теми: війнаРосія
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