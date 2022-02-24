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В плен ВСУ под Черниговом сдался целый взвод оккупантов

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 17:59
пленный, фото с Facebook Залужного

Под Черниговом в плен украинским военным сдался целый разведывательный взвод российских оккупантов.

Источник: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен.

Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады".

Детали: Залужный привел слова старшины Буйничева Константина Сергеевича из 74 мотострелковой бригады из Кемеровской области о том, что российские военные находились на учениях в Ельне, а в среду узнали о наступлении на Украину и думали, что будут возвращаться домой.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию" - сказал российский разведчик.

Темы: войнаРосcия
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