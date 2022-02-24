Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В направлении Киева летят восемнадцать российских Ил-76 – Bellingcat

Четверг, 24 февраля 2022, 18:46

Группа журналистов-расследователей располагает данными, что из Пскова в России в направлении Киева вылетело восемнадцать транспортных самолетов Ил-76 для высадки десанта.

Источник: twitter-страница исполнительного директора Bellingcat Кристо Грозева

Прямая речь Грозева: "Источники в украинских властях сказали мне, что восемнадцать транспортных самолетов Ил-76 вылетели из Пскова по направлению в Киев, и прибудут в столицу через час.

Единственное возможное объяснение состоит в том, что россияне преследуют цель захватить и покорить Киев, чтобы установить марионеточное правительство уже сегодня (24 февраля – ред.).

Пока весь мир наблюдает за этим и почти ничего не делает".

Детали: Свое сообщение Грозев опубликовал в 17:58 по Киеву.

Что было раньше: Пентагон заявил, что Россия готовит план свержения легитимного украинского правительства и установления своих марионеточных руководителей, чтобы принудить Украину к миру на условиях, выгодных Кремлю.

Темы: Росcияавиа
powered by lun.ua
Главное сегодня

ВИДЕОБайрактар уничтожил оккупантский ЗРК "Бук" под Житомиром

ЕС полностью закрывает авиапространство для России

видеоВойска РФ уничтожили "Мрию": Укроборонпром обещает восстановить за счет оккупанта

Епифаний просит Кирилла забрать тела российких солдат

Украинская и российская стороны встретятся в районе реки Припять

Медведчук сбежал

Все новости...
Росcия
Аэропорт в Гостомеле захватили российские оккупанты
Британия вводит санкции против России и Белоруси
Кулеба: кровь украинцев на руках смягчающих санкции
Последние новости
21:49
Норвегия выведет все активы из РФ и предоставит Украине 230 млн долларов помощи
21:42
Кличко призывает киевлян провести ночь в укрытиях
21:30
фото, видеоУсик назвал украинский народ самым мощным, Ломаченко вступил в тероборону
21:25
Макдональдз раздает еду, KFC открыла кухни для нужд войны
21:21
В Херсонской области договорились об эвакуации части людей с оккупированной территории
21:13
Netflix, Amazon: в соцсетях призывают закрыть России доступ к известным платформам
21:12
Украина готовит иск к ООН для компенсации ущерба окружающей среде в результате пожара на нефтебазе
21:09
В Гостомельском приюте в результате обстрелов погибли животные
21:05
Украинская волонтерская служба делает свои чаты закрытыми и призывает к этому других
20:57
фото, видеоВ Бердянск вошли оккупационные войска
Все новости...