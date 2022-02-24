В направлении Киева летят восемнадцать российских Ил-76 – Bellingcat

Группа журналистов-расследователей располагает данными, что из Пскова в России в направлении Киева вылетело восемнадцать транспортных самолетов Ил-76 для высадки десанта.

Источник: twitter-страница исполнительного директора Bellingcat Кристо Грозева

Прямая речь Грозева: "Источники в украинских властях сказали мне, что восемнадцать транспортных самолетов Ил-76 вылетели из Пскова по направлению в Киев, и прибудут в столицу через час.

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Единственное возможное объяснение состоит в том, что россияне преследуют цель захватить и покорить Киев, чтобы установить марионеточное правительство уже сегодня (24 февраля – ред.).

Пока весь мир наблюдает за этим и почти ничего не делает".

Детали: Свое сообщение Грозев опубликовал в 17:58 по Киеву.

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Что было раньше: Пентагон заявил, что Россия готовит план свержения легитимного украинского правительства и установления своих марионеточных руководителей, чтобы принудить Украину к миру на условиях, выгодных Кремлю.