Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП

Прямая речь Подоляка: "После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно".

Детали: По его словам, после абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении "невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности".

В Офисе президента считают, что это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня, поскольку российские войска могут готовить провокации на ЧАЭС, или "воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты".