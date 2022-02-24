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Враг захватил ЧАЭС

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 18:16
Враг захватил ЧАЭС
Фото иллюстративное с wikipedia.org

Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП

Прямая речь Подоляка: "После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно".

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Детали: По его словам, после абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении "невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности".

В Офисе президента считают, что это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня, поскольку российские войска могут готовить провокации на ЧАЭС, или "воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты".

Темы: ЧернобыльЧАЭСвойнаРосcия
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