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Окупанти готуються пустити воду по Північно-Кримському каналу 25 лютого

Четвер, 24 лютого 2022, 20:45
КАХОВСЬКА ГЕС, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО НАЦГВАРДІЇ

Російські окупанти готуються пустити воду в Північно-Кримському каналі з тимчасово захоплених районів Херсонщини до окупованого росіянами Криму.

Джерело: коментар голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова російським державним виданням

Деталі: Ставленик російських окупантів каже, що 25 лютого будуть ухвалені технічні рішення для запуску води з Дніпра в захоплених районах Херсонщини руслом Північно-Кримського каналу.

Пряма мова Аксьонова: "Там потрібне ручне регулювання, щоби напір на старті не був занадто сильним, щоби нас не розмило.

Тому завтра вранці всі рішення технічні будуть ухвалені. Зробити це можна впродовж одного дня.

Відповідно, воду в канал отримати ми можемо, технічно ми готові, насосні станції готові".

Передісторія: 

  • Близько 16:00 24 лютого російські окупанти захопили контроль над Каховською гідроелектростанцією, яка є важливим вузлом у подачі води з Дніпра до Північно-Кримського каналу.
  • Згодом українські посадовці підтвердили інформацію, що російські війська захопили кілька міст на Херсонщині. Зокрема, в Новій Каховці вишикували підрозділи російської армії. Внаслідок бойових дій агресора загинуло щонайменше 13 людей, двоє з яких діти.

Теми: Кримокупаціявійнавода
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