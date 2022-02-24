Окупанти готуються пустити воду по Північно-Кримському каналу 25 лютого

Російські окупанти готуються пустити воду в Північно-Кримському каналі з тимчасово захоплених районів Херсонщини до окупованого росіянами Криму.

Джерело: коментар голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова російським державним виданням

Деталі: Ставленик російських окупантів каже, що 25 лютого будуть ухвалені технічні рішення для запуску води з Дніпра в захоплених районах Херсонщини руслом Північно-Кримського каналу.

Пряма мова Аксьонова: "Там потрібне ручне регулювання, щоби напір на старті не був занадто сильним, щоби нас не розмило.

Тому завтра вранці всі рішення технічні будуть ухвалені. Зробити це можна впродовж одного дня.

Відповідно, воду в канал отримати ми можемо, технічно ми готові, насосні станції готові".

Передісторія: