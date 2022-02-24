Оккупанты готовятся пустить воду по Северо-Крымскому каналу 25 февраля

Российские оккупанты готовятся пустить воду в Северо-Крымском канале из временно захваченных районов Херсонщины в оккупированный россиянами Крым.

Источник: комментарий главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксёнова российским государственным изданиям

Детали: Ставленик российских оккупантов говорит, что 25 февраля будут приняты технические решения для запуска воды из Днепра в захваченных районах Херсонской области по руслу Северо-Крымского канала.

Прямая речь Аксенова: "Там нужна ручная регулировка, чтобы напор на старте был не слишком сильный, чтобы нас не размыло.

Поэтому завтра с утра все решения технические будут приняты. Сделать это возможно в течение одного дня.

Соответственно, воду в канал принять мы можем, технически мы готовы, насосные станции готовы".

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