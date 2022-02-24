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Оккупанты готовятся пустить воду по Северо-Крымскому каналу 25 февраля

Четверг, 24 февраля 2022, 19:45
Оккупанты готовятся пустить воду по Северо-Крымскому каналу 25 февраля
КАХОВСКАЯ ГЕС, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО НАЦГВАРДИИ

Российские оккупанты готовятся пустить воду в Северо-Крымском канале из временно захваченных районов Херсонщины в оккупированный россиянами Крым.

Источник: комментарий главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксёнова российским государственным изданиям

Детали: Ставленик российских оккупантов говорит, что 25 февраля будут приняты технические решения для запуска воды из Днепра в захваченных районах Херсонской области по руслу Северо-Крымского канала.

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Прямая речь Аксенова: "Там нужна ручная регулировка, чтобы напор на старте был не слишком сильный, чтобы нас не размыло.

Поэтому завтра с утра все решения технические будут приняты. Сделать это возможно в течение одного дня.

Соответственно, воду в канал принять мы можем, технически мы готовы, насосные станции готовы".

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Предыстория:

  • Около 16:00 24 февраля российские оккупанты захватили контроль над Каховской гидроэлектростанцией, которая является важным узлом в подаче воды из Днепра в Северо-Крымский канал.
  • Впоследствии украинские чиновники подтвердили информацию, что российские войска захватили несколько городов Херсонской области. В частности, в Новой Каховке дислоцируются подразделения русской армии. В результате боевых действий агрессора погибли по меньшей мере 13 человек, двое из которых дети.

Темы: Крымоккупациявойнавода
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