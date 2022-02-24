Оккупанты готовятся пустить воду по Северо-Крымскому каналу 25 февраля
Российские оккупанты готовятся пустить воду в Северо-Крымском канале из временно захваченных районов Херсонщины в оккупированный россиянами Крым.
Источник: комментарий главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксёнова российским государственным изданиям
Детали: Ставленик российских оккупантов говорит, что 25 февраля будут приняты технические решения для запуска воды из Днепра в захваченных районах Херсонской области по руслу Северо-Крымского канала.
Прямая речь Аксенова: "Там нужна ручная регулировка, чтобы напор на старте был не слишком сильный, чтобы нас не размыло.
Поэтому завтра с утра все решения технические будут приняты. Сделать это возможно в течение одного дня.
Соответственно, воду в канал принять мы можем, технически мы готовы, насосные станции готовы".
Предыстория:
- Около 16:00 24 февраля российские оккупанты захватили контроль над Каховской гидроэлектростанцией, которая является важным узлом в подаче воды из Днепра в Северо-Крымский канал.
- Впоследствии украинские чиновники подтвердили информацию, что российские войска захватили несколько городов Херсонской области. В частности, в Новой Каховке дислоцируются подразделения русской армии. В результате боевых действий агрессора погибли по меньшей мере 13 человек, двое из которых дети.