Під час комендантської години транспорт не працюватиме – Кличко

Під час комендантської години у Києві, яка вводиться з 24 лютого з 22:00 до 7:00, громадський транспорт не працюватиме, але метро може відкриватися для укриття мешканців.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу

Пряма мова: "Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. Але всі станції метро у разі повітряної тривоги, коли вмикається сирена, відкриватимуть для укриття мешканців на час загрози".

Деталі: Кличко також закликав користуватися громадським транспортом у Києві лише працівників стратегічних підприємств, а інших – залишатися вдома і в разі сигналу тривоги слідувати в укриття.

Він також повідомив, що за крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема для працівників критичної інфраструктури, потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу.

Кличко також попередив, що через захисні споруди, які облаштовано на в’їздах до Києва, в’їзд до міста може бути ускладненим, але не закритим.

Що передувало: Раніше Кличко оголосив про запровадження комендантської години в Києві з з 22:00 до 7:00.

Крім того, на в’їздах до столиці почали облаштовувати захисні споруди.