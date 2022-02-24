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Во время комендантского часа транспорт не будет работать – Кличко

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 19:46
Во время комендантского часа транспорт не будет работать – Кличко
Виталий Кличко, фото КГГА

Во время комендантского часа в Киеве, который вводится с 24 февраля с 22.00 до 7.00, общественный транспорт не будет работать, но метро может открываться для укрытия жителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге

Прямая речь: "Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. Но все станции метро в случае воздушной тревоги, когда включается сирена, будут открываться для укрытия жителей на время угрозы".

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Детали: Кличко также призвал пользоваться общественным транспортом в Киеве только работников стратегических предприятий, а остальных – оставаться дома и в случае сигнала тревоги следовать в укрытие.

Он также сообщил, что при крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности для работников критической инфраструктуры, нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Кличко также предупредил, что из-за защитных сооружений, которые оборудованы на въездах в Киев, въезд в город может быть усложнен, но не закрыт.

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Что предшествовало: Ранее Кличко объявил о введении комендантского часа в Киеве с 22.00 до 7.00.

Также на въездах в столицу начали оборудовать защитные сооружения.

Темы: Виталий КличкоКиев
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