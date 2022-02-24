Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Во время комендантского часа транспорт не будет работать – Кличко

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 20:46
Виталий Кличко, фото КГГА

Во время комендантского часа в Киеве, который вводится с 24 февраля с 22.00 до 7.00, общественный транспорт не будет работать, но метро может открываться для укрытия жителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге

Прямая речь: "Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. Но все станции метро в случае воздушной тревоги, когда включается сирена, будут открываться для укрытия жителей на время угрозы".

Детали: Кличко также призвал пользоваться общественным транспортом в Киеве только работников стратегических предприятий, а остальных – оставаться дома и в случае сигнала тревоги следовать в укрытие.

Он также сообщил, что при крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности для работников критической инфраструктуры, нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Кличко также предупредил, что из-за защитных сооружений, которые оборудованы на въездах в Киев, въезд в город может быть усложнен, но не закрыт.

Что предшествовало: Ранее Кличко объявил о введении комендантского часа в Киеве с 22.00 до 7.00.

Также на въездах в столицу начали оборудовать защитные сооружения.

Темы: Виталий КличкоКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО

Украина перехватила военную инициативу – Данилов

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Все новости...
Виталий Кличко
Кличко: Грохот снарядов слышны и в Киеве, держите наготове "тревожный чемодан"
Кличко рассказал, как будет жить Киев во время чрезвычайного положения
Кличко отреагировал на скандал со взяткой в Киевсовете
Последние новости
12:49
Какие таможни временно не работают: список
12:46
Военным РФ, которые сложат оружие, обеспечат безопасность и вернут домой – Нацгвардия
12:46
На спецсчет для армии перевели уже более миллиарда гривень – НБУ
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
Все новости...