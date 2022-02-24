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Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі десант – Резніков

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 22:19
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що війська РФ готують нову хвилю атак, в тому числі повітряний десант, але українська армія до цього готова.

Джерело: Резніков у Facebook

Дослівно: "Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі – повітряний десант. Але наша армія готова його зустріти".

Деталі: Резніков зазначив, що важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці. Непроста ситуація на півдні країни.

"Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон", - нагадав міністр.

Він також зазначив, що світ починає вводити санкції, а в Росії почалися антивоєнні виступи.

"Вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства", - написав Резніков.

Теми: РезніковвійнаРосія
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