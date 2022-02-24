Кремль готовит новую волну атак, в том числе десант – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что войска РФ готовят новую волну атак, включая воздушный десант, но украинская армия к этому готова.

Источник: Резников в Facebook

Дословно: "Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант. Но наша армия готова его встретить".

Детали: Резников отметил, что тяжелые бои продолжаются в Луганской, Сумской областях, севернее столицы. Непростая ситуация на юге страны.

"Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен", - напомнил министр.

Он также отметил, что мир начинает вводить санкции, а в России начались антивоенные выступления.

"Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия", – написал Резников.