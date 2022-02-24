Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кремль готовит новую волну атак, в том числе десант – Резников

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 22:19
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что войска РФ готовят новую волну атак, включая воздушный десант, но украинская армия к этому готова.

Источник: Резников в Facebook

Дословно: "Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант. Но наша армия готова его встретить".

Детали: Резников отметил, что тяжелые бои продолжаются в Луганской, Сумской областях, севернее столицы. Непростая ситуация на юге страны.

"Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен", - напомнил министр.

Он также отметил, что мир начинает вводить санкции, а в России начались антивоенные выступления.

"Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия", – написал Резников.

Темы: РезниковвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО

Украина перехватила военную инициативу – Данилов

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Все новости...
Военное положение: украинские мужчины 18-60 лет не могут уехать за пределы страны
Гостомель отбили, но там продолжается зачистка врага
Обстрелов в Мелитополе сейчас нет – мэр
Связь с пограничниками на Змеином утрачена: вероятно, остров захвачен
Последние новости
12:49
Какие таможни временно не работают: список
12:46
Военным РФ, которые сложат оружие, обеспечат безопасность и вернут домой – Нацгвардия
12:46
На спецсчет для армии перевели уже более миллиарда гривень – НБУ
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
Все новости...