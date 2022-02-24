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Кремль готовит новую волну атак, в том числе десант – Резников

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 21:19
Кремль готовит новую волну атак, в том числе десант – Резников
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что войска РФ готовят новую волну атак, включая воздушный десант, но украинская армия к этому готова.

Источник: Резников в Facebook

Дословно: "Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант. Но наша армия готова его встретить".

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Детали: Резников отметил, что тяжелые бои продолжаются в Луганской, Сумской областях, севернее столицы. Непростая ситуация на юге страны.

"Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен", - напомнил министр.

Он также отметил, что мир начинает вводить санкции, а в России начались антивоенные выступления.

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"Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия", – написал Резников.

Темы: РезниковвойнаРосcия
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