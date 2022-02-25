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КМДА: троє поранених після потрапляння уламків в житловий будинок 

П'ятниця, 25 лютого 2022, 05:42

Внаслідок потрапляння уламків збитого ворожого літального апарату в житловий будинок щонайменше троє людей поранено.

Джерело: КМДА у Telegram.

Дослівно: "За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок  потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А. Швидкі везуть людей у лікарні". 

Деталі: На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби.

Будинок палає, є загроза руйнування.

Що було раніше: близько 4:30 ранку українська ППО збила ворожий літальний апарат над Києвом. Уламки від нього влучили у житловий будинок.

Теми: Київвійна
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