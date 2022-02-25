КМДА: троє поранених після потрапляння уламків в житловий будинок
П'ятниця, 25 лютого 2022, 05:42
Внаслідок потрапляння уламків збитого ворожого літального апарату в житловий будинок щонайменше троє людей поранено.
Джерело: КМДА у Telegram.
Дослівно: "За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А. Швидкі везуть людей у лікарні".
Деталі: На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби.
Будинок палає, є загроза руйнування.
Що було раніше: близько 4:30 ранку українська ППО збила ворожий літальний апарат над Києвом. Уламки від нього влучили у житловий будинок.