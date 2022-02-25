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КГГА: трое раненых после попадания обломков в жилой дом

Пятница, 25 февраля 2022, 05:42

В результате попадания обломков сбитого вражеского летательного аппарата в жилой дом по меньшей мере три человека ранены.

Источник: Telegram КГГА 

Дословно: "По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица, 7-А. Скорые везут людей в больницы".

Подробности: На месте работают все аварийно-спасательные службы.

Дом пылает, есть угроза разрушения.

Что было раньше: около 4:30 утра украинская ПВО сбила вражеский летательный аппарат над Киевом. Обломки от него попали в жилой дом.

Темы: Киеввойна


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