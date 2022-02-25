КГГА: трое раненых после попадания обломков в жилой дом
Пятница, 25 февраля 2022, 04:42
В результате попадания обломков сбитого вражеского летательного аппарата в жилой дом по меньшей мере три человека ранены.
Источник: Telegram КГГА
Дословно: "По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица, 7-А. Скорые везут людей в больницы".
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Подробности: На месте работают все аварийно-спасательные службы.
Дом пылает, есть угроза разрушения.
Київ. На місці, де українські військові збили російський літальний апарат, здійнялась пожежа в житловому будинку. Адреса: Кошиця, 7 pic.twitter.com/N1Tn8axm4Y— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022ВИДЕО ДНЯ
Что было раньше: около 4:30 утра украинская ПВО сбила вражеский летательный аппарат над Киевом. Обломки от него попали в жилой дом.