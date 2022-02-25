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Киян просять терміново перейти до укриття

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 11:20
укриття у київському метро, фото Євгена Руденка, УП

У Києві оголошено повітряну тривогу, мешканців просять негайно перейти до укриття.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Увага! Оголошена повітряна тривога!

Негайно прямуйте до найближчого укриття!"

Деталі: Як повідомляють журналісти УП, сигнал тривоги звучить у різних мікрорайонах Києва, зокрема на Святошино, Нивках, Берестейській, Лук’янівській, Оболоні, Виноградарі, Подолі, у Шевченківському районі.

Що передувало: Зранку 25 лютого у Києві внаслідок потрапляння уламків збитого ворожого літального апарату в житловий будинок щонайменше троє людей було поранено.

Також через падіння фрагментів літака в Києві загорівся приватний житловий будинок.

Теми: Київ
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