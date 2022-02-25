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Киевлян просят срочно перейти в укрытие

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 11:20
укрытие в киевском метро, фото Евгения Руденко, УП

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей просят немедленно перейти в укрытие.

Источник: КГГА

Дословно: "Внимание! Объявлена воздушная тревога!

Немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!"

Детали: Как сообщают журналисты УП, сигнал тревоги звучит в разных микрорайонах Киева, в частности, на Святошино, Нивках, Берестейской, Лукьяновской, Оболони, Виноградаре, Подоле, в Шевченковском районе.

Что предшествовало: Утром 25 февраля в Киеве в результате попадания обломков сбитого вражеского летательного аппарата в жилой дом по меньшей мере три человека были ранены.

Также из-за падения фрагментов самолета в Киеве загорелся частный жилой дом.

Темы: Киев
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