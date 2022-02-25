Киевлян просят срочно перейти в укрытие
Пятница, 25 февраля 2022, 10:20
В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей просят немедленно перейти в укрытие.
Источник: КГГА
Дословно: "Внимание! Объявлена воздушная тревога!
Реклама:
Немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!"
Детали: Как сообщают журналисты УП, сигнал тревоги звучит в разных микрорайонах Киева, в частности, на Святошино, Нивках, Берестейской, Лукьяновской, Оболони, Виноградаре, Подоле, в Шевченковском районе.
Что предшествовало: Утром 25 февраля в Киеве в результате попадания обломков сбитого вражеского летательного аппарата в жилой дом по меньшей мере три человека были ранены.
ВИДЕО ДНЯ
Также из-за падения фрагментов самолета в Киеве загорелся частный жилой дом.