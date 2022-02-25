Жителей Оболони просят не выходить на улицу: приближаются активные военные действия

Киевские власти призывают жителей Оболонского района не выходить на улицу в связи с приближением активных военных действий.

Источник: КГГА

Дословно Департамент муниципальной безопасности: "Пожалуйста, будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага.

Единственным исключением может являться необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала "Воздушная тревога"".