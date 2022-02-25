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Пєсков про заяву Зеленського щодо нейтрального статусу: рух до позитиву

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 12:16
Пєсков про заяву Зеленського щодо нейтрального статусу: рух до позитиву
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

У Кремлі заявили, що взяли до відома заяву президента України Володимира Зеленського про готовність обговорювати нейтральний статус України у разі отримання гарантій безпеки.

Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, голова МЗС РФ Сергій Лавров, пише Інтерфакс

Пряма мова Пєскова: "Це нова заява. Ми звернули на неї увагу. Це скоріше рух у бік позитиву. Тепер ми маємо її проаналізувати. Більшого поки що не можу сказати".

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Деталі: Пєсков також заявив, що період нормалізації відносин Росії зі світовою спільнотою так чи інакше настане, коли почне з'являтися розуміння нібито "вимушеності" війни РФ, розв'язаної проти України.

"У міру того як наступатиме розуміння вимушеності цієї операції, розуміння неминучості твердих та рішучих дій з боку Росії для забезпечення безпеки, так чи інакше період нормалізації настане", - сказав він.

Водночас глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Зеленський бреше, коли заявляє про готовність обговорювати нейтральний статус країни.

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"Він зараз вам просто говорить неправду. Бреше, попросту кажучи, коли він заявляє, що він готовий обговорювати нейтральний статус", - сказав він.

За словами міністра, "немає браку тих можливостей, які були втрачені президентом Зеленським".

Що передувало: Російська влада, яка у четвер почала відкриту війну проти України, заявила про готовність вести переговори про нейтральний статус України та відмову від розміщення на її території озброєнь. 

Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна не боїться говорити про нейтральний статус, але запитує, які Україна матиме гарантії безпеки.

Теми: РосіяЗеленський
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