Песков о заявлении Зеленского о нейтральном статусе: движение к позитиву

В Кремле заявили, что приняли к сведению заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины в случае получения гарантий безопасности.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Интерфакс

Прямая речь Пескова: "Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать".

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Детали: Песков также заявил, что период нормализации отношений России с мировым сообществом так или иначе наступит, когда начнет появляться понимание якобы "вынужденности" войны РФ, развязанной против Украины.

"По мере того как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твердых и решительных действий со стороны России для обеспечения безопасности, так или иначе период нормализации наступит", - сказал он.

В то же время, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны.

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"Он сейчас вам просто говорит неправду. Врет, по-простому говоря, когда он заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус", - сказал он.

По словам министра, "нет недостатка в тех возможностях, которые были упущены президентом Зеленским".

Что предшествовало: Российские власти, которые в четверг начали открытую войну против Украины, заявили о готовности вести переговоры о нейтральном статусе Украины и отказе от размещения на ее территории вооружений.

Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина не боится говорить о нейтральном статусе, но спрашивает, какие у Украины будут гарантии безопасности.