Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія обстріляла Ворзель, влучила в дитбудинок із 50 дітьми - Венедіктова

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 12:44
Росія обстріляла Ворзель, влучила в дитбудинок із 50 дітьми - Венедіктова
ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА. ФОТО З ЇЇ FACEBOOK

Російська армія обстріляла, імовірно, з "Градів" дитячий будинок у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Дослівно: "Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню "Град" в одне з приміщень дитячого будинку у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей".

Реклама:

Деталі: Постраджалих внаслідок обстрілу немає, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях.

"Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - зазначила Венедіктова.

Теми: Київська областьвійнаРосіяВенедіктова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: