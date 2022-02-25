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Россия обстреляла Ворзель, попала в детдом с 50 детьми - Венедиктова

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 12:44
Россия обстреляла Ворзель, попала в детдом с 50 детьми - Венедиктова
ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА. ФОТО С ЕЕ FACEBOOK

Российская армия обстреляла, вероятно, из "Градов" детский дом в г. Ворзель в Киевской области, в котором находилось 50 детей.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Дословно: "При ведении боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в г. Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей".

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Детали: Пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

"Пока дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. По вмешательству прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - отметила Венедиктова.

Темы: Киевская областьвойнаРосcияВенедиктова
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